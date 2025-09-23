En vivo

Sociedad

Detuvieron a dos ladrones por el robo en la casa de Pampita

Siete delincuentes ingresaron a la vivienda de Carolina Ardohain en la madrugada del sábado. La policía continúa con la búsqueda de los demás implicados.

23/09/2025 | 18:38Redacción Cadena 3

FOTO: Pampita.

En la madrugada, la casa de Pampita fue objeto de un robo en barrio Parque cuando siete delincuentes ingresaron a la misma, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades.

Según informó el periodista Javier Díaz, la Policía de la Ciudad logró detener a dos de los ladrones involucrados.

Los detenidos fueron arrestados en relación al robo que afectó a la modelo y conductora. Además, se incautó un automóvil que participó en el delito.

Estos son los primeros dos detenidos vinculados al caso y se trata del segundo vehículo, de al menos tres, que habían sido utilizados durante el robo. El primer automóvil involucrado es una Suran de color gris, que se sospechaba había sido utilizada para trasladar una caja fuerte.

La policía continúa con las investigaciones y la búsqueda de los otros delincuentes que participaron en el asalto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la casa de Pampita? En la madrugada, la casa de Pampita fue robada por siete delincuentes.

¿Quién informó sobre el robo? El periodista Javier Díaz fue quien proporcionó la información sobre el incidente.

¿Cuántos delincuentes fueron detenidos? La Policía de la Ciudad detuvo a dos de los ladrones involucrados en el robo.

¿Qué se incautó durante la operación policial? Se incautó un automóvil que participó en el robo.

¿Qué investiga la policía? La policía continúa investigando y buscando a otros delincuentes que participaron en el asalto.

