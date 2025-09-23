Detuvieron a dos ladrones por el robo en la casa de Pampita
Siete delincuentes ingresaron a la vivienda de Carolina Ardohain en la madrugada del sábado. La policía continúa con la búsqueda de los demás implicados.
23/09/2025 | 18:38Redacción Cadena 3
FOTO: Pampita.
En la madrugada, la casa de Pampita fue objeto de un robo en barrio Parque cuando siete delincuentes ingresaron a la misma, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades.
Según informó el periodista Javier Díaz, la Policía de la Ciudad logró detener a dos de los ladrones involucrados.
Robo a modelo y ex pareja. "Lo más doloroso": Roberto García Moritán sobre el robo a Pampita Ardohain
La modelo logró recuperar celulares hurtados en donde almacenaba fotos de Blanca Vicuña, fallecida en 2012, a los seis años de edad.
Los detenidos fueron arrestados en relación al robo que afectó a la modelo y conductora. Además, se incautó un automóvil que participó en el delito.
Estos son los primeros dos detenidos vinculados al caso y se trata del segundo vehículo, de al menos tres, que habían sido utilizados durante el robo. El primer automóvil involucrado es una Suran de color gris, que se sospechaba había sido utilizada para trasladar una caja fuerte.
La policía continúa con las investigaciones y la búsqueda de los otros delincuentes que participaron en el asalto.
