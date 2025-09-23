Detuvieron a dos ladrones por el robo en la casa de Pampita

En la madrugada, la casa de Pampita fue objeto de un robo en barrio Parque cuando siete delincuentes ingresaron a la misma, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades.

Según informó el periodista Javier Díaz, la Policía de la Ciudad logró detener a dos de los ladrones involucrados.

Los detenidos fueron arrestados en relación al robo que afectó a la modelo y conductora. Además, se incautó un automóvil que participó en el delito.

Estos son los primeros dos detenidos vinculados al caso y se trata del segundo vehículo, de al menos tres, que habían sido utilizados durante el robo. El primer automóvil involucrado es una Suran de color gris, que se sospechaba había sido utilizada para trasladar una caja fuerte.

La policía continúa con las investigaciones y la búsqueda de los otros delincuentes que participaron en el asalto.