Owen Cooper conoció a su ídolo antes de ganar un Emmy por "Adolescencia"

FOTO: Jake Gyllenhaal y Owen Cooper se conocieron antes de los Emmy

Owen Cooper es un actor que tiene solamente 15 años, pero demostró estar entre los grandes intérpretes del momento, gracias a su rol protagónico en la serie "Adolescencia". Antes de ganar el premio Emmy y convertirse en el más joven en hacerlo, contó que su ídolo es Jake Gyllenhaal y tuvo la oportunidad de conocerlo.

En un video que compartió Netflix, se pudo ver cómo fue ese tierno encuentro entre los actores y el abrazo entre ambos. Gyllenhaal también estaba nominado por su labor en "Presunto Inocente".

"Creo que todo el mundo sabe que Jake Gyllenhaal es mi número uno", se escuchó decir a Owen Cooper, mientras que Jake reveló que le da nervios encontrarlo. "Ahora estoy nervioso, estoy emocionado", reconoció.

"Si conocieras a Jake, ¿qué le dirías?", le preguntaron a Owen, mientras que Jake respondió: "No lo sé. Solo lo miraría, no sé. No tengo palabras...". En ese momento, lo vio y se emocionó: “Oh, Dios mío”.

Gyllenhaal le dio un regalo con mucho significado: "Hice una película y me nominaron a un Oscar, y un amigo mío me envió esto mismo. Es un pato de la suerte para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte".