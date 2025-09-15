En vivo

Espectáculos

Owen Cooper conoció a su ídolo antes de ganar un Emmy por "Adolescencia"

El tierno reencuentro del joven actor con Jake Gyllenhaal.

15/09/2025 | 12:03Redacción Cadena 3

FOTO: Jake Gyllenhaal y Owen Cooper se conocieron antes de los Emmy

Owen Cooper es un actor que tiene solamente 15 años, pero demostró estar entre los grandes intérpretes del momento, gracias a su rol protagónico en la serie "Adolescencia". Antes de ganar el premio Emmy y convertirse en el más joven en hacerlo, contó que su ídolo es Jake Gyllenhaal y tuvo la oportunidad de conocerlo.

En un video que compartió Netflix, se pudo ver cómo fue ese tierno encuentro entre los actores y el abrazo entre ambos. Gyllenhaal también estaba nominado por su labor en "Presunto Inocente".

"Creo que todo el mundo sabe que Jake Gyllenhaal es mi número uno", se escuchó decir a Owen Cooper, mientras que Jake reveló que le da nervios encontrarlo. "Ahora estoy nervioso, estoy emocionado", reconoció.

"Si conocieras a Jake, ¿qué le dirías?", le preguntaron a Owen, mientras que Jake respondió: "No lo sé. Solo lo miraría, no sé. No tengo palabras...". En ese momento, lo vio y se emocionó: “Oh, Dios mío”.

Gyllenhaal le dio un regalo con mucho significado: "Hice una película y me nominaron a un Oscar, y un amigo mío me envió esto mismo. Es un pato de la suerte para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte".

Lectura rápida

¿Quién es Owen Cooper? Es un joven actor de 15 años conocido por su papel protagónico en la serie "Adolescencia".

¿A quién conoció y por qué es importante? Conoció a su ídolo, Jake Gyllenhaal, antes de ganar un Emmy por su actuación.

¿Dónde ocurrió el encuentro? El reencuentro fue documentado en un video compartido por Netflix.

¿Qué le regaló Gyllenhaal a Cooper? Le dio un pato de la suerte que había sido un regalo significativo para él en el pasado.

¿Cómo se sintieron ambos actores durante el encuentro? Ambos se mostraron emocionados, con Cooper diciendo que Gyllenhaal es su "número uno".

[Fuente: Noticias Argentinas]

