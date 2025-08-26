Nuevo revés judicial para Wanda Nara: tendrá lugar el ámbito penal por desobediencia
Los abogados de Mauro Icardi contraatacaron por los incumplimientos y señalamientos de la mediática.
26/08/2025 | 17:47Redacción Cadena 3
El ataque y la defensa en la guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo y ahora, los abogados del futbolista apuntan a acusar a la mediática desde el ámbito penal por difamación y desobediencia.
A pesar de los insistentes pedidos de la justicia, Nara compartió imágenes alusivas o directas sobre sus hijos e hijas, por lo que Elba Marcovechio, representante legal del futbolista, instó a una nueva forma de continuar.
“Hay una resolución judicial que cumplimos a rajatabla en donde se había prohibido publicar imágenes de las niñas y no es algo reciente, es una restricción de noviembre. Pero, lleva un procedimiento en donde se deben confirmar cada una de las multas y lleva mucho tiempo”, sostuvo Marcovecchio.
“Aunque hacemos las denuncias por incumplimientos, son tantas cuestiones en el expediente, que hacen a las niñas y a las partes, que es hasta imposible materialmente denunciar cada incumplimiento”, continuó la letrada.
“Va a tener que intervenir la justicia penal por la gran cantidad de incumplimientos a las órdenes judiciales. Sería por el delito de desobediencia porque conoce el contenido de la causa judicial y sabe que incumple”, insistió.
“El ámbito penal va a tener que tomar cartas en el asunto porque no alcanza con las multas. Las resoluciones deben cumplirse por el interés protegido que son las nenas y su privacidad”, concluyó la letrada.
Por su parte, el letrado penal, Gonzalo Romero Victorica, que es parte del equipo de Marcovecchio, explicó: “Hay que pacificar este conflicto que no tiene gollete y es producto de distintas situaciones de humo, aunque el matrimonio debió tener situaciones de altibajo, zozobra y algarabía de ambas partes”.
“No quiero relativizar y tampoco generar que la señora -refiere a Nara- se victimice por mis palabras, pero puedo decir con absoluta convicción que no hubo ningún episodio intramarital que autorice o justifique la intervención de la justicia penal”, continuó Victorica.
“Hay ocho denuncias por violencia de género, una de ellas señala que los chicos fueron maltratados por el padre -Icardi- y su novia, por lo que Eugenia Suárez también está denunciada en San Isidro”, añadió.
“La de Maxi López sería la novena”, señaló el abogado al referirse a la acusación del padre de Valentino, Constantino y Benedicto, señalamiento que hizo alusión a supuestos agravios de López hacia el mayor de los niños. Por su parte, Marcovecchio bromeó con la Novena sinfonía de Beethoven.
“En los próximos días, el señor Mauro Icardi va a hacer una denuncia en donde ampliará los otros episodios porque -Nara- desobedeció una vez más y trabajamos para presentar una querella por el delito de calumnias”, sostuvo Romero sobre los dichos de Nara respecto al supuesto embarazo de Suárez y la comparación de la mediática con Julieta Prandi.
Lectura rápida
¿Quién está involucrado en el conflicto judicial?
En el conflicto están involucrados Wanda Nara, Mauro Icardi, Elba Marcovechio y Gonzalo Romero Victorica.
¿Qué delitos se le imputan a Nara?
Se le imputan delitos de difamación y desobediencia por compartir imágenes de sus hijos.
¿Contra qué está actuando la justicia?
La justicia está actuando contra los incumplimientos y la violación de restricciones judiciales sobre la publicación de imágenes de los menores.
¿Cuántas denuncias hay por violencia de género?
Existen ocho denuncias por violencia de género, incluyendo una contra
¿Qué acciones tomará Icardi?
Icardi presentará una nueva denuncia y una querella por calumnias en los próximos días.
[Fuente: Noticias Argentinas]