Nuevo parte médico de Thiago Medina: “Estable"

15/09/2025 | 10:59Redacción Cadena 3
Thiago Medina continuó luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un violento accidente con su moto. El ex Gran Hermano fue derivado de urgencia y se encontró en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Según informó el periodista de espectáculos Fede Bongiorno en su cuenta de X, el influencer se encontró estable.
"Sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. El próximo parte sale a las 18hs", indicó.
Horas atrás, Daniela Celis había agradecido en sus redes sociales a todos los que se sumaron a la cadena de oraciones, manifestando que Thiago tuvo una leve mejoría a comparación de su pronóstico del día sábado.
La ex pareja de Medina se encontró acompañada por sus amigos de Gran Hermano; Juli Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio.
