Nicole Neumann planea los 15 de su hija, pero Mica Viciconte se opone

Allegra Cubero cumplirá 15 años en enero de 2026 y ya inició los preparativos para su celebración. Según declaraciones de Nicole Neumann en el programa Puro Show, su hija pidió que tanto su padre, Fabián Cubero, como la actual pareja de este, Mica Viciconte, estén presentes en la fiesta.

“Siempre menciono que lo que mis hijas desean lo tendrán. Allegra quiere celebrar con ambas familias unidas, y mi compromiso es hacerle feliz en su día”, aseguró la modelo. Además, Neumann está organizando el vestido junto a Laurencio Adot y planea un viaje, ya que la tendencia actual es incluir viajes en estas celebraciones. “Voy a colaborar en todo lo posible, soy la madre y son los 15 de mi hija”, añadió con alegría.

En referencia a la posible participación de Mica Viciconte en la fiesta, Nicole expresó que no tendría inconveniente si Allegra desea que ella esté involucrada. “Soy la mamá y haré lo que pueda para ayudar. Allegra decidirá quién más participará en la organización”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, Mica Viciconte parece no compartir el entusiasmo de Neumann. Al ser consultada sobre la celebración familiar compartida, insinuó que preferiría mantener las actividades por separado. “Hoy en día los jóvenes organizan por su cuenta. Quizás la fiesta se realice con uno y el viaje con el otro”, sugirió.

“No tengo idea de cómo se están planeando los detalles del evento. No acudiré a un lugar donde no me sienta cómoda o genere tensión. Hay límites que se deben respetar”, agregó Viciconte. Aclaró que entiende la situación y que no forzaría su presencia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/