Nico Vázquez suspendió las funciones de su obra "Rocky": ¿qué le pasó?
El actor no podrá subirse al escenario este fin de semana.
08/08/2025 | 13:54Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Vázquez no podrá hacer las funciones de Rocky/Fotografía: Instagram
Nico Vázquez se mostró muy triste durante los últimos días por su ruptura con Gimena Accardi, tras 18 años de relación. Pero, como si el cuerpo hablara, el actor tuvo que suspender las funciones de "Rocky" por una lesión que sufrió durante su entrenamiento.
El actor tuvo una lesión intercostal en una función y siguió adelante, pero ahora se encuentra peor y no le queda otra opción que parar. Así lo anunció desde sus redes sociales, donde agradeció a los fans por apoyarlo: "Gracias por su comprensión y apoyo".
"Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas", dice el comunicado que compartió el actor.
Las fechas de la reprogramación son para fines de septiembre y en el comunicado explican que se puede pedir el reintegro de las entradas que ya fueron adquiridas.
[Fuente: Noticias Argentinas]