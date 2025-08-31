Nico Occhiato sorprendió a Flor Jazmín Peña con una fiesta inolvidable

Este sábado por la noche, Flor Jazmín Peña fue sorprendida con una celebración secreta, organizada en detalle por Nico Occhiato. Rodeada de sus seres queridos y completamente emocionada, Flor describió el momento como uno de los más impactantes de su vida.

“Estuve en shock total, no podía reaccionar”, contó ella en sus redes, donde compartió imágenes de la fiesta que evidencian tanto el cariño de los invitados como la dedicación de Occhiato para que todo saliera perfecto.

Pero la sorpresa no terminó ahí. El conductor y creador de Luzu TV también le dedicó un emotivo mensaje público que dejó ver el nivel de amor y admiración que siente por su pareja. En el texto, Nico celebró no solo a la mujer con la que comparte su vida desde principios de 2024, sino también a la compañera de aventuras, trabajo y crecimiento personal.

"Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca", expresó Nico Occhiato.

La relación entre ellos no fue inmediata. Se conocieron en el Bailando, años atrás, como dupla en la pista. Con el tiempo, la química se trasladó también a lo profesional, cuando compartieron espacio en Luzu TV, hasta que finalmente oficializaron el noviazgo con total naturalidad.

En una entrevista reciente, Occhiato habló sobre cómo se imagina el futuro junto a Flor, sin esquivar la posibilidad de formar una familia.“Cuando uno está tan enamorado, es inevitable pensarlo”, confesó.