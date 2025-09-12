Nano Vaschetto lanzó una app de contenido para adultos tras accidente sexual

FOTO: Nano Vaschetto en una app de contenido para adultos tras su accidente sexual: “Van a ver el resultado”

Giuliano “Nano” Vaschetto reveló que ya es parte de una plataforma de contenido erótico, tras su cirugía por un accidente sexual, del cual auguró que, quienes así los deseen, podrán “ver el resultado” de la intervención y, además, señaló que está en pareja nuevamente.

“Abrí un Only Fans y, anoche tarde, me lo aprobaron. El feed no es tan explícito, pero después, para la gente que abone, sí”, explicó el gerente de ventas de dos empresas de viajes de egresados y ex participante de la casa de Gran Hermano.

Respecto al reality, consideró que no alcanzó la fama de igual manera que sus pares: “Salí antes que mis compañeros, en febrero, y sabía que afuera iba a ser pura meritocracia. Hay un derecho de piso que se paga por muchísimo tiempo y hay que decidir si se puede usar como algo personal y monetizarlo rápidamente”.

“Tuve ofertas para quedarme en el medio, como en streaming donde no hay plata o muy poca”, señaló, al tiempo que se mostró entusiasmado por sus inicios en la plataforma de adultos y en otros proyectos : “Tengo un contrato cerrado en donde empecé a traer autos para alquilar para choferes que trabajan en distintas plataformas”.

Respecto a la consideración de su imagen “violenta” en GH, desarrolló: “Es un poco lo que me quedó y también me dicen lo de la cara porque peleé toda la vida y fui boxeador. Yo me considero un pan dulce, buenísimo. El reality edita las cosas porque necesitan que odien o quieran a la gente para que traccione un montón” .

“Buscan a los personajes para ser odiados que no está mal porque el hate también te da mucho de comer y eso trasciende mucho. El formato está hecho para que te vuelvas loco y no estés en tus cabales”, añadió en línea.

En este marco, destacó: “Cuando salí, me di cuenta que me editaron mucho y sabía que iba a ser así. No tenía el perfil de príncipe azul que iba a estar siete meses ahí adentro.” No te lo dicen, pero lo entendés.

“Me acuerdo que en un momento, cuando me dijeron que quedé, me insistieron en lo importante de mantener el silencio porque sino a parte de una multa y un montón de cosas, había otro personaje como yo”, reveló.

“Me dijo ‘El del escote, del pecho, los tatuajes y los brazos'. Entonces entendí que era ese. Igual estoy agradecido toda la vida. Se me hizo muy fuerte salir la primera vez y volver a entrar después de todo lo que era el afuera. Cuando volví a entrar, sabía que no iba a volver a ganar”, concluyó.