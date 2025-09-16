En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Nancy Pazos defendió su insulto a Mariana Brey tras acusaciones de golpista

La periodista sostuvo que reaccionó por tener "sangre caliente" aunque tampoco negó que su compañera merezca el término.

16/09/2025 | 15:58Redacción Cadena 3

FOTO: “Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista

La periodista Nancy Pazos citó a “El Negro” Fontanarrosa en su discurso sobre las “palabras irremplazables” y consideró al término como adecuado, tras haberle dicho “pelotuda” a Mariana Brey porque esta la tildó de “golpista”, incluso señaló que actuó con “sangre caliente”.

El nuevo cruce entre las panelistas de “A la Barbarossa” tuvo lugar esta mañana durante un caliente debate político y, tras haber quedado en el ojo de la tormenta mediática, Nancy indicó: “Me hice cargo de defenderme como lo tuve que hacer. No es gratuito que te acusen de algo injusto, pero, lamentablemente, en éstos tiempos pasa y acontece”.

“Uno, en la vida elige los lugares a donde está y las peleas. Pero los debates no se eligen, sino que aparecen. Atrás de un canal de televisión hay un montón de gente que puede estar igual de confundida que mis compañeros de equipo”, continuó la periodista en declaraciones radiales.

“Se dicen cosas como las de hoy cuando alguien, que tiene la dicción correcta para mencionarlo, te acusa de un delito tan grave como ser golpista, no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano con mi sangre caliente”, añadió.

Durante el discurso de clausura del Congreso de la Lengua Española en 2004, Fontanarrosa realizó uno de sus más reconocidos discursos en donde indicó que “hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irremplazables”.

“Hay palabras irremplazables y ‘pelotuda’ es una de ellas. No es lo mismo decirle a alguien que es tonta o boluda que ‘pelotuda’. Estoy harta de las pelotudas y las pelotudeces. Me salió de adentro, es un insulto y pedí disculpas, pero no cometí un delito”, concluyó la periodista.

Lectura rápida

¿Quién se defendió tras un comentario?
La periodista Nancy Pazos se defendió tras un insulto dirigido a Mariana Brey.

¿Qué insulto recibió Nancy Pazos?
Fue llamada “golpista” por Mariana Brey.

¿Cuál fue la reacción de Pazos?
Pazos respondió llamando a Brey “pelotuda”.

¿Qué argumento utilizó para su respuesta?
Alegó que actúo con “sangre caliente”.

¿Qué mencionó sobre Fontanarrosa?
Citó a “El Negro” Fontanarrosa respecto a las “palabras irremplazables”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho