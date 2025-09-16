Nancy Pazos defendió su insulto a Mariana Brey tras acusaciones de golpista

FOTO: “Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista

La periodista Nancy Pazos citó a “El Negro” Fontanarrosa en su discurso sobre las “palabras irremplazables” y consideró al término como adecuado, tras haberle dicho “pelotuda” a Mariana Brey porque esta la tildó de “golpista”, incluso señaló que actuó con “sangre caliente”.

El nuevo cruce entre las panelistas de “A la Barbarossa” tuvo lugar esta mañana durante un caliente debate político y, tras haber quedado en el ojo de la tormenta mediática, Nancy indicó: “Me hice cargo de defenderme como lo tuve que hacer. No es gratuito que te acusen de algo injusto, pero, lamentablemente, en éstos tiempos pasa y acontece”.

“Uno, en la vida elige los lugares a donde está y las peleas. Pero los debates no se eligen, sino que aparecen. Atrás de un canal de televisión hay un montón de gente que puede estar igual de confundida que mis compañeros de equipo”, continuó la periodista en declaraciones radiales.

“Se dicen cosas como las de hoy cuando alguien, que tiene la dicción correcta para mencionarlo, te acusa de un delito tan grave como ser golpista, no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano con mi sangre caliente”, añadió.

Durante el discurso de clausura del Congreso de la Lengua Española en 2004, Fontanarrosa realizó uno de sus más reconocidos discursos en donde indicó que “hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irremplazables”.

“Hay palabras irremplazables y ‘pelotuda’ es una de ellas. No es lo mismo decirle a alguien que es tonta o boluda que ‘pelotuda’. Estoy harta de las pelotudas y las pelotudeces. Me salió de adentro, es un insulto y pedí disculpas, pero no cometí un delito”, concluyó la periodista.