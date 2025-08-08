Murió el periodista Tico Rodríguez Paz
Se destacó por su trabajo en tanto en radio como en televisión.
08/08/2025 | 14:50Redacción Cadena 3
FOTO: Tico Rodríguez Paz tenía 85 años
Murió el periodista, notero y locutor argentino Tico Rodríguez Paz, a los 85 años, informó el conductor de "Pasamontagna", de Radio Rivadavia, Pablo Montagna.
Rodríguez Paz fue especialmente conocido por su trabajo en Canal 13. Se lo recuerda por su participación en programas como "Mónica Presenta" junto a Mónica Cahen D'Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Mingo Di Núbila.
Nacido el 4 de agosto de 1940, además de su trayectoria en ese canal, también trabajó en otros medios como Radio Splendid. Su último trabajo fue en la TV Pública.
Según pudo averiguar Noticias Argentinas, se le dará un responso en el Cementerio de la Chacarita este sábado 9 de agosto, a las 14.15 horas, con entrada es por Jorge Newbery.
Su hijo menor, Juan, fue quien difundió la noticia con un mensaje para que sus amigos puedan despedirlo: “Hola a todos contarles esta mala noticia. Tico tenía Alzheimer y se fue complicando. Hace casi 20 días lo internaron por una neumonía, la cual superó, pero se agravó con un virus y una complicación urinaria. Y esta mañana falleció”.
Lectura rápida
¿Quién murió recientemente?
El periodista argentino Tico Rodríguez Paz.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 85 años al momento de su fallecimiento.
¿Dónde se llevará a cabo su responso?
En el Cementerio de la Chacarita.
¿Cuándo ocurrió su muerte?
Falleció el viernes 8 de agosto de 2025.
¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?
Sufrió complicaciones tras superar una neumonía y padecía de Alzheimer.
[Fuente: Noticias Argentinas]