Morena Rial lanzó polémico consejo a Mélody Luz y La China Suárez en Instagram

Como si el mundo de la farándula no tuviera suficientes cruces, Morena Rial volvió a abrir una caja de preguntas en sus Instagram, dejó consejos para Eugenia “La China” Suárez, Mélody Luz y hasta sostuvo que, al involucrar a Eugenia Tobal en el Wanda Gate, sólo falta “que se meta Piñón Fijo”.

En medio de un cruce entre “La China” y Benjamín Vicuña, Eugenia Tobal se mostró con un buzo que contenía la leyenda “Good Karma”, lo que fue tomado como una indirecta. Por su parte, Luz le habría solicitado a Charlotte Caniggia que le pida disculpas por dichos anteriores, para que la mediática pueda participar del cumpleaños de Venecia, fruto de la relación de la bailarina con Alex Caniggia.

Así que, en cuanto al primer desenlace, la hija de Jorge Rial apuntó: “Ahora se sumó Tobal -onomatopeya de risas-, falta que se meta Piñón Fijo, el castigador”. A continuación, se dirigió a la ex Casi Ángeles: “Juicio a todas tiene que hacer (Sic). Que llame a mi abogado, el mejor, Alejandro Cipolla”.

En cuanto a la artista y tallerista de danza, refirió: “Creo que no debería influir la relación de ella con la de su sobrina. A una no le puede caer bien la otra, pero la bebé no tiene nada que ver en este caso. Mucha mentira en esas relaciones”.

Días atrás, el Juzgado Número 3 de San Isidro emitió dos comunicados luego de que Morena Rial no se presentó con su DNI, constatación que debe realizar porque está a derecho. Tampoco brindó los certificados correspondientes y no asiste a la terapia psicológica que le designaron tras su excarcelación. Su amigo y abogado Alejandro Cipolla la comparó con Cristina Kirchner.