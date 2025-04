Morena Rial enfrenta a Rodrigo Bar y amenaza con gas pimienta por su estado judicial

Morena Rial protagonizó un tenso episodio al confrontar a Rodrigo Bar, un cronista de LAM, mientras este intentaba obtener una declaración de ella sobre las recientes capturas de pantalla que la vinculan con una banda delictiva.

En medio de la controversia, la descendiente de Jorge Rial utilizó sus historias de Instagram para anunciar que emprendería acciones legales contra el periodista, alegando haber sufrido una situación de violencia a manos de él.

“Hoy lamentablemente fui víctima de agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de LAM. Mi abogado, @alejandro_cipolla, ya está informado y explicará las medidas a seguir,” escribió la influencer.

En su defensa, Ángel de Brito difundió imágenes del incidente, desmintiendo que Bar hubiera agredido a Morena, afirmando que la amenaza provenía de ella al insinuar que usaría gas pimienta en su contra.

“La chorra se atrincheró en un kiosco, amenazó con llamar a la policía y luego afirmó que nuestro notero la había atacado, lo que considera violencia de género”, señaló el conductor antes de mostrar las grabaciones.

En el video, se observa cómo el periodista se acercó tratando de obtener comentarios de Rial, quien mostraba una actitud evasiva y varias de sus amigas la protegían de las cámaras.

“Soy buena onda, no me molestes, no deseo hablar contigo, por favor, no me jodas,” fueron algunas de las respuestas de Morena a las preguntas de Rodrigo Bar. “Flaco, deja de romper... eres muy pesado. ¿No entiendes que no quiero hablar contigo?” rebatía repetidamente.

La situación escaló cuando Morena solicitó a una amiga que le acercara el gas pimienta, un acto que no pasó desapercibido para Bar, quien confirmó haber sido amenazado durante el altercado.

Finalmente, la joven y sus amigas abandonaron el lugar en un taxi, mientras Bar continuaba con sus tarefas periodísticas.