Mónica Farro, nueva panelista de LAM: "Ahora tengo mi silla"

En diálogo con Splendid AM990, Mónica Farro habló sobre su reciente incorporación como panelista a LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito tras la salida de Marixa Balli del ciclo.

En conversación con Nahuel (La Criti) y Clara Lis, la vedette se mostró entusiasmada por esta nueva etapa en su carrera y no esquivó ningún tema.

"Fui reemplazo tantas veces y durante tantos años. Ahora estoy feliz de la vida por ocupar mi silla. Ángel me llamó y enseguida le dije que sí", confesó Farro, quien en el pasado ya había participado del programa en carácter de panelista suplente.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para Marixa Balli, quien le escribió para saludarle y desearle un buen comienzo. "Marixa me escribió un mensajito hermoso para darme la bienvenida", reveló, al tiempo que destacó su buena relación con la polémica Yanina Latorre. “Yanina me ama, así que me llevo muy bien. A esta altura de mi vida quiero divertirme y pasarla bien. Las veces que me tocó ser reemplazo, fui bien recibida por el panel y siempre generé buen rating”, aseguró.

Por otra parte, fue consultada sobre la sorpresiva salida de Luciana Elbusto del panel. “Yo entendí que ella estaba fija, la verdad no sé qué pasó. No sé por qué no está más. Capaz ella no les rindió y decidieron sacarla.” afirmó.

Además, Farro opinó sobre el escándalo mediático que involucró a Elbusto con Diego Brancatelli y fue tajante a la hora de referirse al lugar en que los medios pusieron el foco sobre la cuestionada periodista. "Ella no tiene la culpa de nada, el culpable es él que engañó a su mujer".

Por último, la artista hizo una crítica a la situación actual de la televisión. "Hoy la televisión no paga nada bien. Lo primero que le pregunté a Ángel fue si me iba a pagar un sueldo o iba a ir gratis. Lamentablemente, hoy te invitan a trabajar gratis" sentenció Farro.