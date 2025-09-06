Mirtha Legrand se disculpó con Nico Vázquez: “Le pedí perdón por algo que no debía haber dicho”

En una nueva emisión de su clásico programa, Mirtha Legrand contó que se reencontró con Nico Vázquez y aprovechó la ocasión para disculparse con él por un comentario que, según reconoció, no debería haber hecho.

La diva relató que el encuentro ocurrió durante un evento del diario Clarín, celebrado en el Teatro Colón. Allí, tuvo la oportunidad de acercarse al actor y expresarle su arrepentimiento: “Estuve con Nico la otra noche en el Colón. Le di un gran abrazo y le pedí disculpas por algo que no debería haber dicho”, expresó con honestidad.

Mirtha hacía referencia a una polémica declaración en la que opinó públicamente sobre los dichos de Gimena Accardi, quien había admitido que en un momento de la relación le fue infiel a Vázquez. La conductora se posicionó por encima del testimonio de la actriz, lo que generó incomodidad en su momento.

Finalmente, La Chiqui confirmó que Nico Vázquez aceptó las disculpas con total amabilidad y que, incluso, ella se comprometió a ir a ver su obra Rocky, que protagoniza en teatro: “Es un amoroso. Le prometí ir a verlo”, concluyó.