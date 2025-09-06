FOTO: Mauro Icardi, envuelto en un accidente automovilístico en Estambul: su coche de lujo quedó destrozado

Estambul vuelve a ser el escenario de un episodio agitado en la vida de Mauro Icardi. El delantero argentino, que recientemente regresó a las canchas con el Galatasaray tras una larga ausencia, fue nuevamente noticia, aunque esta vez fuera del terreno de juego.

En las últimas horas, el nombre del futbolista se vio envuelto en un accidente de tránsito ocurrido el viernes por la noche en las inmediaciones de un importante centro comercial de la capital turca. Su vehículo, un auto de alta gama valuado en millones de liras, sufrió daños visibles en la carrocería, según muestran las imágenes difundidas por medios locales.

La noticia fue confirmada por el periodista Baris Agil de B! Kanal TV, quien detalló que el incidente involucró a varios automóviles, siendo el de Icardi uno de los más afectados. El hecho tuvo lugar en una zona de alto tránsito, a escasos metros de uno de los polos comerciales más concurridos de Estambul.

Afortunadamente, el futbolista no se encontraba al volante ni dentro del vehículo en el momento del impacto.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre los conductores ni entre los transeúntes. Pese a la atención generada por el hecho, Icardi decidió no emitir comentarios públicos hasta el momento.

Este accidente se suma a otro episodio reciente que también tuvo lugar en un centro comercial de Estambul y que tuvo fuerte repercusión en redes sociales. El pasado 27 de julio, una grabación que se viralizó en TikTok mostró al jugador argentino envuelto en una tensa situación con un grupo de seguidores del Galatasaray. Icardi paseaba junto a Eugenia “la China” Suárez y sus hijos cuando se produjo un tumulto provocado por la multitud que buscaba su atención y el jugador reaccionó de manera violenta contra los fanáticos del club.

En ambos casos, Icardi optó por mantenerse en silencio, evitando declaraciones a la prensa y alejándose del foco mediático.