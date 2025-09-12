En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

Espectáculos

Martín Pepa cumplió el sueño máximo de Pampita en vacaciones por la Polinesia

La modelo deslumbró con su figura y se mostró nadando en aguas cristalinas de la Polinesia. Agradeció a Martín Pepa por cumplirle su sueño de bailar con ballenas en este viaje romántico.

12/09/2025 | 10:03Redacción Cadena 3

FOTO: Martín Pepa le cumplió el sueño más grande a Pampita en unas increíbles vacaciones en la Polinesia

Carolina “Pampita” Ardohain publicó un carrete de imágenes mostrando su reciente viaje romántico por la Polinesia Francesa, acompañada de su flamante pareja, Martín Pepa. La modelo presumió su esbelta figura en bikini y agradeció a su novio por cumplirle su sueño más grande.

Con un posteo en sus redes sociales, la conductora de Los 8 Escalones mostró una impresionante postal de ella nadando junto a ballenas en un mar azul de las aguas francesas.

"¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza. ?????? Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas! ??", escribió en su publicación.

A pocas semanas de reconciliarse y volver a apostar por el amor, la pareja se encuentra más unida que nunca y disfrutando de los momentos en los que pueden estar juntos. Su relación continuó siendo a distancia, ya que el centro de vida de la modelo es en Argentina y el del polista es Estados Unidos.

En otra publicación, Pampita mostró los hermosos paisajes que visitó junto a su novio.

Lectura rápida

¿Qué hizo Pampita en Polinesia? Pampita nadó con ballenas durante su viaje romántico.

¿Con quién viajó Pampita? Pampita viajó junto a su pareja, Martín Pepa.

¿Cuándo ocurrió el viaje? El viaje tuvo lugar recientemente.

¿Dónde se encuentran los paisajes mostrados? Los paisajes son de la Polinesia Francesa.

¿Por qué es especial este viaje? Pampita consideró que este viaje cumplió su sueño de nadar con ballenas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

