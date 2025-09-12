Martín Pepa cumplió el sueño máximo de Pampita en vacaciones por la Polinesia

FOTO: Martín Pepa le cumplió el sueño más grande a Pampita en unas increíbles vacaciones en la Polinesia

Carolina “Pampita” Ardohain publicó un carrete de imágenes mostrando su reciente viaje romántico por la Polinesia Francesa, acompañada de su flamante pareja, Martín Pepa. La modelo presumió su esbelta figura en bikini y agradeció a su novio por cumplirle su sueño más grande.

Con un posteo en sus redes sociales, la conductora de Los 8 Escalones mostró una impresionante postal de ella nadando junto a ballenas en un mar azul de las aguas francesas.

"¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza. ?????? Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas! ??", escribió en su publicación.

A pocas semanas de reconciliarse y volver a apostar por el amor, la pareja se encuentra más unida que nunca y disfrutando de los momentos en los que pueden estar juntos. Su relación continuó siendo a distancia, ya que el centro de vida de la modelo es en Argentina y el del polista es Estados Unidos.

En otra publicación, Pampita mostró los hermosos paisajes que visitó junto a su novio.