Espectáculos

Marixa Balli renunció a LAM y se va de viaje a India con Marley

Vero Lozano le dio la bienvenida a "la Cachaca" en su programa.

21/08/2025 | 10:06Redacción Cadena 3

FOTO: Marixa Balli renunció a LAM y se va de viaje a India con Marley

Tras su emotiva despedida de LAM y numerosas versiones sobre los motivos de su renuncia, Marixa Balli desembarcó en Telefe y reveló cuál es su próximo proyecto con el canal de las pelotas. Vero Lozano fue la encargada de darle la cálida bienvenida al canal con una entrevista mano a mano en Corta por Lozano.

La Cachaca” habló sin filtros sobre su decisión de abandonar su silla en el programa de Ángel de Brito, manifestando su emoción por su futuro en Telefe.

“Di el paso al costado en LAM y arreglé este viaje con Marley ahora. La verdad es que las productoras son muy celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad," reconoció.

Y agregó: "Yo empecé a tener ganas de otras cosas, di el paso al costado sumamente agradecida y ya tengo el pasaporte al día, también me vacuné contra la fiebre amarilla en el 2019”.

También, mencionó el lugar exótico que visitará junto a Marley en los próximos días: “Me voy a India y estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ahí”.

Y confesó los infaltables en su valija de viaje: “No me puede faltar el maquillaje”.

Lectura rápida

¿Qué hizo Marixa Balli? Renunció a LAM y se unió a Telefe. ¿Quién la recibió en su nuevo canal? Vero Lozano fue la encargada de dar la bienvenida. ¿Dónde viaja? Viajó a India con Marley. ¿Cuándo anunció su viaje? Lo hizo durante su entrevista en Corta por Lozano. ¿Qué se vacunó antes del viaje? Se vacunó contra la fiebre amarilla en 2019.

[Fuente: Noticias Argentinas]

