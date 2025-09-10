En vivo

Espectáculos

Marcelo Tinelli busca su regreso a la TV de aire y habría elegido canal

Ya tendría avanzadas las negociaciones.

10/09/2025 | 19:01Redacción Cadena 3

FOTO: El Pibe de Bolívar quiere volver a sus fuentes.

Marcelo Tinelli estaría muy cerca de concretar su vuelta a la televisión, y todo indica que lo haría en un viejo canal conocido: El Trece. Según revelaron en el programa Puro Show, el conductor ya estaría en negociaciones avanzadas para firmar contrato con la señal donde cosechó algunos de sus mayores éxitos.

La información fue dada a conocer por el periodista y conductor Pampito, quien lanzó un enigmático en el ciclo de espectáculos y aseguró: “Está muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele, y ese canal al que podría ir, si sigue encaminado, sería El Trece”.

“No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes”, agregó con contundencia. Por su parte, su compañero Matías Vázquez aportó más detalles sobre el posible formato del nuevo programa: “Se suma la posibilidad de que sea una vez por semana y al estilo de lo que fue "Ritmo de la Noche”.

Lectura rápida

¿Quién busca volver a la televisión? Marcelo Tinelli.

¿En qué canal podría regresar? En El Trece.

¿Quién dio la información sobre las negociaciones? El periodista Pampito.

¿Qué formato podría tener el nuevo programa? Podría ser una vez por semana, similar a "Ritmo de la Noche".

¿Cómo se describió la información proporcionada? Como “100% real” por Pampito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

