Marcelo Tinelli busca su regreso a la TV de aire y habría elegido canal

Marcelo Tinelli estaría muy cerca de concretar su vuelta a la televisión, y todo indica que lo haría en un viejo canal conocido: El Trece. Según revelaron en el programa Puro Show, el conductor ya estaría en negociaciones avanzadas para firmar contrato con la señal donde cosechó algunos de sus mayores éxitos.

La información fue dada a conocer por el periodista y conductor Pampito, quien lanzó un enigmático en el ciclo de espectáculos y aseguró: “Está muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele, y ese canal al que podría ir, si sigue encaminado, sería El Trece”.

“No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes”, agregó con contundencia. Por su parte, su compañero Matías Vázquez aportó más detalles sobre el posible formato del nuevo programa: “Se suma la posibilidad de que sea una vez por semana y al estilo de lo que fue "Ritmo de la Noche”.