Marcela Baños anunció su separación después de dos décadas con Pablo Visiconde

Marcela Baños anunció su separación de Pablo Visiconde tras haber compartido 20 años de relación. En una reciente entrevista en Bondi Live, Baños explicó que atravesaron una crisis durante cinco meses que los llevó a tomar la difícil decisión de separarse.

“Fue una decisión consensuada. Nos encontrábamos en una crisis constante, repitiendo un patrón del cual no podíamos salir. Consideramos que lo más saludable era tomar distancia. Nos queremos y somos buenas personas”,

“El amor permanece. Mi amor hacia él sigue intacto. Sin embargo, en este momento, la relación no estaba evolucionando; nos sentíamos estancados”,

Baños dio un paso importante al mudarse del hogar que compartía con su pareja: “Hace cuatro días dejé la casa y me instalé en mi departamento en Palermo, junto a mis tres perros. Me está costando adaptarme. Estoy organizando mi nuevo espacio, lo cual se ha convertido en un caos, pero también me mantiene ocupada y me ayuda a no pensar tanto en lo triste que es extrañar”,

La conductora expresó que aún está procesando el duelo de su relación: “Este trabajo exige que uno construya un muro. Vas al frente, te maquillas, te vistes, pero por dentro sientes que estás destruido. A veces, uno sonríe mientras por dentro se siente quebrado. Vi un TikTok que decía ‘actúa feliz, aunque en realidad estés echa pedazos’ y me sentí muy identificada. A mis amigas les dije: ‘Déjenme dos meses. Cuando todo esté en calma, podremos hablar sobre lo que me está sucediendo. Ahora no puedo abordar el tema’,”