Leandro Paredes y Camila Galante disfrutaron de 'Una navidad de mierda' en el teatro
El futbolista y la influencer visitaron juntos la obra dirigida por Peto Menahen y Verónica Llinás. La función inaugural se llevó a cabo en el Teatro Premier con la presencia del elenco.
20/09/2025 | 13:07Redacción Cadena 3
El campeón del mundo Leandro Paredes y su esposa, la empresaria e influencer Camila Galante, asistieron a la función inaugural para la prensa de la obra “Una navidad de mierda”, en el Teatro Premier, donde además fue acompañado por su amigo, también futbolista, Ander Herrera.
Bajo la dirección de Verónica Llinás y Peto Menahen, la comedia es protagonizada por Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, intérpretes a quienes se pudo ver en su camarín junto al invitado de honor que se dirigió a saludar y felicitar al elenco al finalizar la función.
Así, entre risas, el deportista y la empresaria cosmética pasaron la noche hasta que finalmente se reunieron con el elenco del espectáculo. El mismo Tomás Fonzi le agradeció al futbolista en el pasillo: “Un pequeño retorno de la alegría que nos das vos”.
Esta no es la primera vez que Paredes se hace noticia por un hecho semejante, ya que recientemente se volvió viral por su encuentro con Martín Bossi, a quien también aguardó en el camarín tras ser parte del público de “La cena de los tontos” en el teatro El Nacional.
