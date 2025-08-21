Lamine Yamal y Nicki Nicole pasaron un fin de semana romántico en Mónaco

FOTO: La escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco: las imágenes

La nueva pareja del momento, Lamine Yamal y Nicki Nicole, disfrutó de una escapada romántica en Mónaco durante el fin de semana y ya se encontró nuevamente en Barcelona para retomar los entrenamientos del futbolista en el club español.

La pareja, que aún no hizo eco de su relación en redes sociales, fue vista paseando por las calles de la ciudad francesa junto al personal de seguridad del futbolista y disfrutando de los paisajes en lujosos yates.

Según las propias historias que la promesa del Barca posteó en sus redes sociales, ambos se quedaron en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, con un valor aproximado de 8.500 euros la noche.

Ayer, la pareja volvió a Barcelona en un vuelo privado y fue captada por los paparazzis que los esperaban en la salida del Aeropuerto.

Por otra parte, trascendió que actualmente la rosarina se mudó temporalmente a la casa de Lamine Yamal, donde convive con el equipo y algunos amigos del futbolista.

Si bien aún no publicaron fotos juntos, tanto la cantante como el joven de 18 años postearon la misma imagen de una televisión con un videojuego en pantalla, demostrando que estaban pasando la noche juntos.

?? Lamine Yamal and Nicki Nicole spotted in Monaco together. ??pic.twitter.com/gtDJ1iVL9E — Viralitity (@Viralitity) August 20, 2025

