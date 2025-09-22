En vivo

Espectáculos

"La Voz Argentina": qué pasa este lunes con el programa musical

El certamen viene sufriendo varias cancelaciones, por lo que los fans se preguntan cuándo y a qué hora sale en vivo.

22/09/2025 | 21:23Redacción Cadena 3

FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina.

Los seguidores de La Voz Argentina vienen de quedarse sin programa durante varias noches, incluido el reciente domingo, por lo que sigue reinando la confusión entre los fans respecto a cuándo hay programa, aunque pueden quedarse tranquilos que este lunes hay gala.

El popular reality de canto se encuentra en su etapa de "Tercer Round", y cuando parecía que iba de domingo a jueves, las últimas semanas viene cancelando las galas de los viernes y domingos.

De todos modos, este lunes sí hay programa: retoma a su horario habitual de las 21.45, con el “Tercer Round” del equipo de Luck Ra.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué ha pasado con el programa? Los seguidores han estado sin programa por varias noches, incluida el domingo.

¿Cuándo hay gala? Este lunes se llevará a cabo una gala a las 21.45.

¿En qué etapa se encuentra el reality? El programa está en la etapa de "Tercer Round".

¿Dónde se puede ver el programa? Se puede seguir en la pantalla de Telefe y en plataformas de streaming.

¿Quién presenta el "Tercer Round"? El "Tercer Round" corresponde al equipo de Luck Ra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

