"La Voz Argentina": qué pasa este lunes con el programa musical
El certamen viene sufriendo varias cancelaciones, por lo que los fans se preguntan cuándo y a qué hora sale en vivo.
22/09/2025 | 21:23Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina.
Los seguidores de La Voz Argentina vienen de quedarse sin programa durante varias noches, incluido el reciente domingo, por lo que sigue reinando la confusión entre los fans respecto a cuándo hay programa, aunque pueden quedarse tranquilos que este lunes hay gala.
El popular reality de canto se encuentra en su etapa de "Tercer Round", y cuando parecía que iba de domingo a jueves, las últimas semanas viene cancelando las galas de los viernes y domingos.
De todos modos, este lunes sí hay programa: retoma a su horario habitual de las 21.45, con el “Tercer Round” del equipo de Luck Ra.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
[Fuente: Noticias Argentinas]