La Voz Argentina arranca una nueva etapa: a qué hora y de qué se trata

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arranca este lunes una nueva etapa, en la que se esperan muchísimas emociones.

Desde las 21.45, en el horario habitual del programa que conduce Nico Occhiato, el reality iniciará la fase de “Primer Round”.

La nueva etapa de La Voz Argentina pondrá a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

Este nuevo mecanismo busca agregarle un elemento más de tensión a la competencia, ya que la continuidad no solo dependerá del voto del público, sino que del juicio de los demás jurados. Y el Team que va a debutar es el de Lali Espósito.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.