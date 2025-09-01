La Voz Argentina arranca una nueva etapa: a qué hora y de qué se trata
El reality de talentos inicia este lunes su nueva fase, que promete emociones y sorpresas.
01/09/2025 | 20:44Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz Argentina arranca una nueva etapa
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arranca este lunes una nueva etapa, en la que se esperan muchísimas emociones.
Desde las 21.45, en el horario habitual del programa que conduce Nico Occhiato, el reality iniciará la fase de “Primer Round”.
La nueva etapa de La Voz Argentina pondrá a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.
Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.
Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.
Este nuevo mecanismo busca agregarle un elemento más de tensión a la competencia, ya que la continuidad no solo dependerá del voto del público, sino que del juicio de los demás jurados. Y el Team que va a debutar es el de Lali Espósito.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué comienza este lunes en La Voz Argentina?
La nueva etapa del reality de talentos comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025.
¿A qué hora se emite el programa?
El programa se emitirá a las 21.45 por el canal Telefe.
¿Cuál es el nuevo formato del programa?
El formato combinará la decisión del coach con el voto de los demás jurados.
¿Quiénes participan en esta fase?
Los participantes pertenecen a diferentes equipos, entre ellos el team de Lali Espósito.
¿Dónde se puede ver el programa?
El reality se podrá seguir en Telefe y plataformas como Telecentro Play, Flow y DGO.
[Fuente: Noticias Argentinas]