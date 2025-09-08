La salida de Andrés Gil y Cande Vetrano tras la polémica con Gimena Accardi

Muchos artistas fueron a ver a Lali Espósito en su show en Vélez Sarsfield, entre ellos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Pero también llamaron la atención Cande Vetrano y Andrés Gil, que salieron a divertirse tras haber pasado un difícil momento personal.

Andrés Gil fue vinculado sentimentalmente con Gimena Accardi, su compañera en el teatro. Pero ambos lo desmintieron, aunque también se habló de una posible crisis con su mujer, Cande Vetrano, que hace pocos meses fue mamá.

Lo cierto es que ellos superaron ese mal momento y se mostraron muy contentos en el show de Lali, íntima amiga de Cande desde hace muchos años ya que se conocieron cuando eran niñas y actuaban juntas en los elencos de Cris Morena.

Cuando Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron, tras 18 años de relación, el actor fue vinculado con sus compañeras de “Rocky”, pero después de un tiempo se filtró una infidelidad de la actriz y ella lo confirmó públicamente. Además, se encargó de explicar que había sido con un “random” para desligar del problema a Andrés Gil, que en redes sociales fue señalado como el tercero en discordia.

“Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, había asegurado el actor.