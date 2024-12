La respuesta de Pampita a los audios que se filtraron de "La China" Suárez

Luego de que se filtraran audios en donde Eugenia "China" Suárez apuntó fuerte contra Carolina "Pampita" Ardohain, la ex de Roberto García Moritán se sinceró, además, sobre su relación con el polista Martín Pepa.

"Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho. Es lo más malo que conocí. Me hizo más macumba que no sé qué, ella y su mamá", fueron sólo algunas de las frases con las que Suárez definió a Pampita.

Por su parte, Carolina señaló: "No voy a ahondar en ese tema. No tengo nada que ver así que vayan a buscar a las protagonistas de esta historia que, obviamente, no soy yo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto al abrazo con la intérprete, Pampita aseguró: "Nada lo hago si no lo siento; sería imposible que abrace si no tengo ganas de abrazar o que esté en un lugar si no tengo ganas de estar".

Y remató: "Me conocen bien, si estoy enojada, cruzada o no quiero hacer algo. Se me nota siempre en la cara y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de estos 20 años".

En cuanto a su reciente romance con Martín Pepa, la modelo explicó que, ante la mirada de sus hijos es "su amigo", y explicó que "con ellos hay que tener mucho cuidado y darles su tiempo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Carolina dijo que Pepa pasa gran parte de su tiempo en viajes. En esta línea, Ardohain negó que fuera "difícil" sostener la relación: "No tiene que ver con eso, sino con el tiempo que uno se conoce para darle ese nombre a la relación".

Sin embargo, la modelo se había mostrado afectiva antes e incluso había reflexionado sobre la "búsqueda de un abrazo al final del día". "Habrá que ver nuevas fórmulas para el amor, habrá que probar otras cosas", manifestó.

Y concluyó: "Si no hay amor para mis hijos, no hay ninguna posibilidad de acercarse a mí".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/