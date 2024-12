Wanda Nara, con Susana Giménez: "L-Gante y yo tenemos la misma esencia"

Wanda Nara acudió como invitada al programa de Susana Giménez por segunda vez en el año para aclarar todo lo que se habla sobre su vida privada y su escandalosa separación de Mauro Icardi, además de su romance con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, y su pelea con La China Suárez.

Con muchas ganas de contar todo, la conductora de Bake Off Famosos dijo que Icardi le había sido infiel con La China Suárez. Y afirmó que no fue solo un encuentro de una noche, sino que descubrió que su marido tenía una relación con la actriz.

/Inicio Código Embebido/

Todos queriendo ser Susana para leer los chats de Wanda ??

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! ?? pic.twitter.com/u0SFDiYtUf — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024

/Fin Código Embebido/

En otro orden, Susana le preguntó: “Lo de Elian me llamó la atención porque nada que ver con vos”. Y Wanda contestó: “Te voy a contar lo mismo que digo en mi casa, porque desde Kenny (Palacios) a toda mi familia, tenemos a todo el mundo en contra. Hasta la gente de él, no están tan de acuerdo”.

Luego, detalló por qué se enamoró del cantante: “Yo soy más grande. Cuándo me preguntan qué le vi, digo ''la esencia mía''. Volví a ver mi esencia, en este momento de mi vida necesitaba volver a mis valores del principio".

"Me recuerda la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores, no estaría con alguien que fuera mala persona. Que tenga quilombos no me asusta, a veces me desconecta de los míos, porque tengo un montón", expresó.

/Inicio Código Embebido/

Wanda Nara cuenta una situación que vivió con Lgante y que le demostró la clase de persona que es ????

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! ?? pic.twitter.com/KdcyMKoNpm — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024

/Fin Código Embebido/