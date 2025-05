Ángel de Brito lanza duras críticas a una mujer en sus redes sociales y desata rumores

Ángel de Brito desató una fuerte controversia en sus redes sociales al criticar a una mujer, a quien no mencionó por su nombre, pero que diferentes usuarios identificaron como la China Suárez. En un mensaje publicado en el grupo de difusión de LAM, el conductor no se contuvo y lanzó un fuerte golpe verbal. “Los gatos mandan carta documento y después no se presentan en la Justicia. Como si no tuvieran de qué ocuparse los jueces”, afirmó De Brito, al tiempo que se refería a la mujer de manera despectiva.

“Tilinga a pesar de las carteras que te regalen”, sentenció, reforzando la intensidad de su mensaje. Este descargo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular rápidamente sobre a quién iba dirigido el mensaje.

Yanina Latorre, amiga y colega de De Brito en LAM, intervino en la conversación y le preguntó si se tocaría el tema durante su programa en América TV. Aunque el conductor no dio nombres, los comentarios en las redes conectaron rápidamente su mensaje a la China Suárez, con quien De Brito y Latorre debían medianamente ver cara a cara en un encuentro relacionado a una demanda por daños y perjuicios interpuesta por la actriz.

Esta demanda, que se originó a raíz de la divulgación de mensajes de texto entre Suárez y Wanda Nara durante el escándalo conocido como Wandagate en 2021, busca que se le reconozcan 120.000 dólares y una disculpa pública. El relato de De Brito se enmarca en este conflicto previo, el cual ha vuelto a cobrar relevancia con sus recientes declaraciones.