Polémico audio de Mauro Icardi: "Ojalá me ponga de novio con la China"

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en su historia luego de que la conductora diera a conocer archivos viejos sobre el affaire que el futbolista tuvo con Eugenia "la China" Suárez que terminó con su relación.

Este martes Yanina Latorre dio a conocer otro explosivo audio de Icardi donde critica el “circo mediático” que orquesta Wanda con su separación y donde demuestra su deseo de formar una relación con quien fue su tercera en discordia, la China Suárez.

/Inicio Código Embebido/

HABLÓ ICARDI EN #LAM:

“Wanda se hace la víctima, la mujer despechada y después anda denigrando a otra mujer así, está muy resentida. Espero que ahora me de bola la China y me pongo de novio con ella” pic.twitter.com/bierrLHKRJ — emi (@eeemiliano) December 3, 2024

/Fin Código Embebido/

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo Icardi.

Luego referenció la entrevista de Wanda en el living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.