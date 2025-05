Cinthia Fernández tilda de "clasista" a Yanina Latorre por sus polémicas declaraciones

Un fuerte intercambio de palabras tuvo lugar entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre, en el que la primera calificó a la panelista como "clasista", en medio de un conflicto que lleva meses agravándose. En esta ocasión, Latorre había cuestionado la legitimidad de los estudios universitarios de Fernández, sugiriendo que son producto de un "canje".

Fernández, al enterarse de estos comentarios, expresó su incomprensión acerca de la "obsesión" que parece tener Latorre hacia ella. "Esto viene desde diciembre del año pasado, cuando han surgido insultos y agravios de ambos lados", afirmó la mediática.

La controversia se intensificó cuando Fernández aludió a las declaraciones de Latorre, quien la tildó de "hija de puta" con vehemencia y la acusó de no tener credibilidad por usar términos considerados clasistas. Fernández replicó: "Todos los términos que ella usa son de un trasfondo clasista".

En su defensa, la bailarina mencionó que no le gustaría que se juzgara a su familia por la situación financiera de otra persona: "Es injusto comparar la situación de alguien que tiene la oportunidad de pagar unos estudios con el sacrificio que realiza otra familia".

En un giro inesperado, Fernández manifestó su deseo de que Latorre la dejara tranquila: "Si no me atacas, no tengo motivos para responderte". Sin embargo, Latorre no tardó en contrarrestar, sugiriendo que Fernández debería formalizar su educación en lugar de depender de favores.

Luego de varias acusaciones mutuas, Latorre concluyó reafirmando su postura en contra de la violencia en las relaciones, especialmente refiriéndose a Roberto Castillo, pareja de Fernández, quien enfrenta acusaciones por maltrato a su ex mujer. "No tolero a los maltratadores ni a aquellos que ejercen violencia psicológica", sentenció Latorre.

Este conflicto en el mundo del espectáculo refleja tensiones más profundas en la cultura mediática argentina, donde las acusaciones de clasismo y violencia son temas recurrentes. Ambas figuras, aunque se critican mutuamente, han reconocido tener cierto aprecio la una por la otra.