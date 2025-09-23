FOTO: La reacción de Mónica Farro ante las burlas de Yanina Latorre sorprendió a todos

Mónica Farro se mostró muy enojada al recibir la burla de sus compañeras del programa LAM, Matilda Blanco y Yanina Latorre, quienes le dijeron que tenía feo olor y el pelo sucio.

La conductora de Sálvese Quien Pueda se disculpó con la vedette. Le dijo que quiso hacer un chiste, pero entiende que no estuvo bien: "No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas".

"Las burlas, la humillación y el dañar la reputación de una persona, es bullying y no lo voy a aceptar", dijo Farro. "Yo nunca dañé tu reputación. Fue un mal chiste, sí, pero te reíste...", contestó Latorre.

"Que me digan pelo sucio es banal, no me importa, pero no me gusta la burla. Ahora tengo que soportar que de todos los programas, antes de presentar una nota mía, pregunten si tengo el pelo limpio o sucio". Quiero respeto", explicó la uruguaya.

Entonces Yanina le pidió disculpas: "No te quise humillar, no fue mi intención. Nunca te falté el respeto. Si te molestó, disculpas. Pero no hubo mala intención, sino un juego de mier...".

Mónica Farro se sacó la cucaracha (auricular), se levantó de la silla y se acercó a su compañera. Todos se quedaron mudos y con miedo a la reacción de la vedette.

"¿Qué pasó?", preguntó Yanina, entonces Farro la abrazó y Latorre reconoció que le dio miedo verla levantarse de golpe: "Pelotu... dije 'ahora me pega'".

"Se reconciliaron qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá", sentenció Ángel de Brito.

El susto que nos pegamos todos!

Mónica Farro se levantó de golpe y encaró a Yani Latorre todo por un ABRAZO! ?? pic.twitter.com/YYcz6XfMxf — ?????????? fan (@AngeldeBrit_ok) September 23, 2025

