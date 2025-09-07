La Peña de Morfi recibe a Ángela Torres y un festejo musical este domingo

Este domingo 7 de septiembre, La Peña de Morfi recibió por primera vez a Ángela Torres, quien presentó su último disco “No me olvides”. Además, Valentino Merlo ofreció un show para celebrar y el folklorazo de cada domingo estuvo de la mano de Juan Fuentes. En la pulpería, Alex Caniggia se sumó a la celebración y el artista Emanero visitó la mesa del programa.

