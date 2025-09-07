En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La Peña de Morfi recibe a Ángela Torres y un festejo musical este domingo

Este domingo, Ángela Torres presentará su disco “No me olvides”. También estarán Valentino Merlo y Juan Fuentes con su folklore. Todo en La Peña de Morfi.

07/09/2025 | 10:33Redacción Cadena 3

FOTO: Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. (Foto: Captura TV)

Este domingo 7 de septiembre, La Peña de Morfi recibió por primera vez a Ángela Torres, quien presentó su último disco “No me olvides”. Además, Valentino Merlo ofreció un show para celebrar y el folklorazo de cada domingo estuvo de la mano de Juan Fuentes. En la pulpería, Alex Caniggia se sumó a la celebración y el artista Emanero visitó la mesa del programa.

Recordemos que La Peña de Morfi es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, un espacio único donde la música, las charlas y la alegría se combinan para hacer de cada domingo una verdadera fiesta.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo?
Se presentó La Peña de Morfi con Ángela Torres y otros artistas.

¿Quién fue uno de los artistas invitados?
Ángela Torres presentó su último disco “No me olvides”.

¿Cuándo tuvo lugar el evento?
El evento tuvo lugar el domingo 7 de septiembre.

¿Dónde se realizó la Peña?
Se realizó en la emisión de La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe.

¿Qué tipo de música se presentó?
Hubo folklore, pop y diversos shows en vivo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho