La Peña de Morfi recibe a Ángela Torres y un festejo musical este domingo
Este domingo, Ángela Torres presentará su disco “No me olvides”. También estarán Valentino Merlo y Juan Fuentes con su folklore. Todo en La Peña de Morfi.
07/09/2025 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. (Foto: Captura TV)
Este domingo 7 de septiembre, La Peña de Morfi recibió por primera vez a Ángela Torres, quien presentó su último disco “No me olvides”. Además, Valentino Merlo ofreció un show para celebrar y el folklorazo de cada domingo estuvo de la mano de Juan Fuentes. En la pulpería, Alex Caniggia se sumó a la celebración y el artista Emanero visitó la mesa del programa.
Recordemos que La Peña de Morfi es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, un espacio único donde la música, las charlas y la alegría se combinan para hacer de cada domingo una verdadera fiesta.
[Fuente: Noticias Argentinas]