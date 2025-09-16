La noche de furia de Fito Páez en Perú: “Esto parece un cementerio”
El músico se subió a las tablas limeñas y terminó por protagonizar un tenso cruce con el público y los técnicos del evento.
16/09/2025 | 17:22Redacción Cadena 3
El cantante Fito Páez protagonizó un tenso cruce con el público y los técnicos durante un show en Perú, acusó de que el espectáculo parecía “un cementerio” y terminó por pedirle a la gente que se “despierte” porque estaban “dormidos”.
En medio del espectáculo, el cantante solicitó: “Prendé todo Gerónimo por favor, prendé a la gente, prendela toda. Se están durmiendo todos, muchachos. Esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir, a gozar y a despertar ¡Que el mundo está vivo!”.
“A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”, continuó.
Y tras la exclamación “Pará, pará pará, pará todo”, el intérprete indicó: “Quedate con luces”. Es que “Fito” buscó apaciguar las cosas y le pidió a los espectadores: “Sepan disculpar, pero parece un cementerio esto, más que una fiesta y lo vamos a solucionar para la próxima vez”.
Ante algunos de los abucheos de los presentes, Páez continuó: “Muy en serio, arriba y abajo”. Con este gesto se refirió al estado sobre las tablas y entre las butacas. Es que, según se conoció en las últimas horas, el percance también habría sido técnico.
Fuentes indicaron que el músico habría tenido “los sonidos” -retornos y monitores de trompeta- muy cerca del piano por lo que el músico habría estado de “muy mal humor constantemente. Además, los comentarios definieron como “frío” al público que participó del concierto.
[Fuente: Noticias Argentinas]