La estrella de Ozzy Osbourne en Hollywood quedó convertida en altar: el funeral que hubiera deseado

Ozzy Osbourne dejó una huella imborrable como padrino del rock metal a nivel mundial, tal es así, que su estrella de la fama en Hollywood se convirtió en un santuario y el metro norteamericano lo despidió, pero lo más sorprendente es la forma en que planeó su funeral: “de Justin Bieber a The Beatles”.

Los fanáticos y simpatizantes de todas las edades desfilaron por las calles hollywoodenses, ya sea con remeras de Black Sabbath o desde un profundo silencio. En principio y como muestra de homenaje, el recuadro con su nombre fue rodeado con flores, rosas y velas.

Sin embargo, al correr del tiempo y con la cantidad de personas que se acercaron al lugar, el panorama se modificó por completo. Ahora descansan allí fotos, prendas alusivas, discos de vinilo, cartas y carteles.

Por su parte, el letrero del servicio informativo del subterráneo local no dejó pasar la oportunidad: “Descansa en paz, Ozzy Osbourne. Siempre serás recordado como el rebelde favorito del rock 'n' roll del mundo. El Sr. Crowley no está paranoico hoy, llora por ti. La vida y la música cambian, pero nuestro amor por ti permanecerá”.

“Mamá sabe que vas a casa, al paraíso, donde un soñador puede soñar y no hay lluvia. No solo montaste en el tren loco, también lo condujiste. Te amamos”, concluyó el escrito con fibra y en importante tamaño.

Por su parte, el mismo artista no estuvo ausente de la organización de su despedida ya que en entrevistas anteriores avisó que “un poco de planificación es lo correcto para la familia que uno deja atrás”.

En 2011 el artista señaló: “Quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lágrimas, no quiero que se insista en los malos momentos”, al tiempo que sostuvo: “Vale la pena recordar que mucha gente solo ve miseria durante toda su vida. No quiero que mi funeral sea triste, sino un momento para decir ‘gracias’”.

“Honestamente, no me importa qué música pongan en mi funeral, puede ser un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices, aunque prefería que pusieran algún tema de The Beatles”, continuó algunos años más tarde.

“Quizá necesito un poco más de tiempo para pensarlo, pero probablemente algo de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band o Revolver. Definitivamente no quiero que suene mi maldito álbum de grandes éxitos. Nunca lo escucho, me daría vergüenza”, explicaba en ese momento quien hoy dejó un duelo internacional.