La divertida escena de Kloosterboer y Pérez que recuerda a Las Estrellas

FOTO: “Se te ven los pechos”: la desopilante escena de Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez que trajo nostalgia

Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez causaron furor en las redes sociales al interpretar, aunque sea por unos segundos, a sus personajes Carla y Lucía, que surgieron en 2017, gracias a la serie Las Estrellas, producto de un buen momento ficcional de las producciones de Pol-Ka.

En el clip se presentan con el escrito "Carla y Lucía" junto a un emoticón de corazón, allí, Pérez inicia la toma con el mítico movimiento de pelo de Susana Giménez y la palabra "Shock", a su lado llega Kloosterboer con el tono imperativo que la caracteriza.

Tras cruzar algunas palabras, Lucía le indica que "se le ven las tetas", a lo que Carla le retruca "Y vos parecés un matambre". Dos nuevos entredichos con humor dan lugar al final del cuadro que dura 23 segundos y llenó de comentarios nostálgicos a las redes sociales.

El video fue compartido por una reconocida agencia de maquilladores que se encargaron de la estética de ambas y, anteriormente, de figuras como Celeste Cid, Emilia Attias, Valentina Zenere y Brenda Gandini, entre otras artistas.

El look estuvo inspirado en el “Dress Code” del evento de una reconocida marca cosmética y dermatológica que apuntaba a tonos de moda en azul y, junto a las intérpretes en la celebración estuvieron presentes Celeste Cid y Esteban Lamothe, también partes de la tira y Cami Homs, que lució su pancita de cinco meses de embarazo.