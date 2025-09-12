La divertida escena de Kloosterboer y Pérez que recuerda a Las Estrellas
Las actrices interpretaron a sus personajes, Lucía y Carla de la novela Las Estrellas que causó furor en 2017.
12/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3
FOTO: “Se te ven los pechos”: la desopilante escena de Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez que trajo nostalgia
Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez causaron furor en las redes sociales al interpretar, aunque sea por unos segundos, a sus personajes Carla y Lucía, que surgieron en 2017, gracias a la serie Las Estrellas, producto de un buen momento ficcional de las producciones de Pol-Ka.
En el clip se presentan con el escrito "Carla y Lucía" junto a un emoticón de corazón, allí, Pérez inicia la toma con el mítico movimiento de pelo de Susana Giménez y la palabra "Shock", a su lado llega Kloosterboer con el tono imperativo que la caracteriza.
Tras cruzar algunas palabras, Lucía le indica que "se le ven las tetas", a lo que Carla le retruca "Y vos parecés un matambre". Dos nuevos entredichos con humor dan lugar al final del cuadro que dura 23 segundos y llenó de comentarios nostálgicos a las redes sociales.
El video fue compartido por una reconocida agencia de maquilladores que se encargaron de la estética de ambas y, anteriormente, de figuras como Celeste Cid, Emilia Attias, Valentina Zenere y Brenda Gandini, entre otras artistas.
El look estuvo inspirado en el “Dress Code” del evento de una reconocida marca cosmética y dermatológica que apuntaba a tonos de moda en azul y, junto a las intérpretes en la celebración estuvieron presentes Celeste Cid y Esteban Lamothe, también partes de la tira y Cami Homs, que lució su pancita de cinco meses de embarazo.
Lectura rápida
¿Quiénes protagonizaron el clip?
Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez interpretaron a sus personajes, Carla y Lucía.
¿De qué serie son estos personajes?
Los personajes son de la serie Las Estrellas.
¿Qué momento de 2017 recordaron?
Reviviendo uno de los momentos divertidos de su serie donde se cruzaron comentarios cómicos.
¿Cuál fue la duración del clip?
El clip duró 23 segundos.
¿Qué evento inspiró su look?
El look fue inspirado en el “Dress Code” de una marca cosmética.
[Fuente: Noticias Argentinas]