Espectáculos

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X del presidente Javier Milei

El mandatario fue acusado de compartir publicaciones difamatorias sobre el activista con autismo de 12 años.

15/08/2025 | 16:19Redacción Cadena 3

FOTO: La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X del presidente Javier Milei

El abogado Juan Cruz San Martín sostuvo que la defensa de Ian Moche solicitará la baja de la cuenta de X del presidente Javier Milei quien se negó a borrar el posteo en el que descalificó al niño con autismo que lo había acusado de insultarlo, y presentó un escrito en la Justicia con una serie de insólitos argumentos.

El escrito del mandatario sostuvo que sus redes sociales son personales y no lo representan como jefe de Estado, al tiempo que apeló al derecho a la libertad de expresión, a pesar de que el joven de 12 años fue perseguido virtual -y presencialmente según informó el letrado- por fanáticos libertarios.

Es que el primer mandatario realizó un escrito de 34 páginas con el fin de justificarse y no "bajar" el posteo, por lo que, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado señaló: "Tiene que ver con la crueldad y que quizás cree que ser el presidente implica ser lo más parecido a un emperador. Era más fácil bajar un tweet, o no agredir a un nene directamente".

"Está relacionado con sostener una posición, aunque sea extremadamente cruel, con tal de no mostrar lo que para él, se puede llegar a ver como una debilidad. Está relacionado con el ego. Demostrar que él manda y no importa si hay un congreso entero que pida que el 0.2% del PBI sea destinado a la discapacidad", continuó el abogado.

Noticias Argentinas - ¿Habrá una nueva respuesta por su parte, desde el ámbito judicial?

Juan Cruz San Martín - Si, se solicita que se desestime lo presentado y se dé curso a la solicitud inicial. No lo va a hacer y se va a tener que solicitar a la plataforma que se dé de baja la cuenta.

NA - ¿Van a pedir que se dé de baja la cuenta de X de Javier Milei?

JCSM - No digo que sea fácil, pero se vá a solicitar. La discusión de que se baje la publicación ya fue iniciada. Se va a pedir la baja de la cuenta a menos que elimine el posteo.

NA - En la presentación, el presidente negó haber actuado con real malicia o premeditación, mientras que Marlene -madre de Moche- contó en Radio Splendid que vivió "una cacería de brujas".

JCSM - Lo hicieron hasta conmigo, fui víctima de odiadores seriales. Pero Ian tiene 12 años, le sacaron fotos a la casa, las vi, al igual que a su escuela. No creo que no haya habido dolo porque no puso en el mismo posteo cuando Moche se juntó con -María Eugenia- Vidal u -Horacio Rodríguez- Larreta, ahí hubo premeditación e intentó provocar un daño, como si ser 'cuca' fuera un delito o algo malo.

"Hubo malicia sin ninguna duda por el sólo elemento probatorio de que no puso la reunión con todos los candidatos políticos, sino la que lo favorecía a él. Además, dijo que Ian y su familia eran operadores de su gobierno. Hubo malicia por la premeditación del posteo", cerró el abogado al respecto.

NA - En el mismo escrito se indica que se utilizó al menor para sacar provecho mediático, aunque no sea económico y se refiere a que no se lo mencionó directa o indirectamente ¿Cómo se responde a este argumento?

JCSM - Que está la foto de Ian. Se argumenta en sí mismo. No se necesita explicar que ese es Ian y él se comió los medios de comunicación porque todo se trató de él durante casi 72 horas, excepto por medios afines al gobierno. Se va a desestimar la solicitud porque la argumenta en el ejercicio al derecho de la libertad de expresión que existe, pero cuando provocás un daño a otro deja de existir y se hace abuso del derecho.

Lectura rápida

¿Quién solicita la baja de la cuenta X? La defensa de Ian Moche solicita la baja de la cuenta X del presidente Javier Milei.

¿Por qué piden la baja? Debido a publicaciones difamatorias en redes sociales sobre Ian, un niño con autismo.

¿Qué argumento utilizó Milei? Sostuvo que sus redes son personales y apeló a la libertad de expresión.

¿Cuál es la reacción del abogado? Juan Cruz San Martín criticó la falta de sensibilidad y pidió la baja de la cuenta si no se elimina la publicación.

¿Qué sucedió con Ian Moche? El niño fue víctima de acoso virtual y tuvo repercusiones en su entorno personal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

