La conmovedora historia de un participante que hizo llorar a Guido Kaczka

Una dolorosa historia de vida conmovió a todo un país. Durante la emisión del programa Buenas Noches Familia, Guido Kaczka no pudo contener las lágrimas al escuchar el desgarrador relato de un participante que enfrentó una tragedia inimaginable.

El joven, que se presentó en el programa con un talento para el canto, compartió los duros momentos que lo llevaron a subirse a los trenes para sobrevivir.

Con la voz quebrada, el participante contó que perdió a sus padres con solo un día de diferencia, víctimas del COVID-19, en un momento en que las vacunas aún no estaban disponibles para todos.

Recordó la devastadora llamada de su hermano en la que le pedía que fuera al hospital para despedir a su padre, y cómo en ese momento de angustia le prometió a su padre que podría mantenerse a sí mismo y a su familia a pesar de todo.

La adversidad continuó cuando un amigo de la infancia le quitó parte de la herencia familiar.

Ante la tragedia y la traición, el joven se vio obligado a buscar una forma de subsistir, encontrando en el canto en los trenes su única salida para sostener a los suyos.

El relato impactó de lleno en el conductor. Con los ojos llenos de lágrimas, Kaczka le confesó al participante: "Me sentí vos. Cantás en el tren, me mató. Le dijiste a tu papá ‘conseguí trabajo’, imaginate, seguro te escuchó".

La emoción del conductor y la valentía del joven resonaron en la audiencia, que lo premió con una suma superior a los 25 millones de pesos, reconociendo su resiliencia y su conmovedora historia.

