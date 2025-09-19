La China Suárez y su ironía sobre el pedido de Benjamín Vicuña: "No se tiene que molestar"

FOTO: La China Suárez ironizó con el pedido de Benjamín Vicuña: “No se tiene que molestar...”

La China Suárez sorprendió a todos al revelar que sus hijos menores, Amancio y Magnolia, fueron escolarizados en Turquía, aparentemente sin el consentimiento de su padre Benjamín Vicuña.

La actriz compartió una foto de sus tres hijos luciendo el mismo uniforme estudiantil, de la escuela a la cual asisten hace ya dos semanas. Además, celebró el avance de los niños con el idioma y la adaptación a un nuevo país. Por otra parte, su padre continuó en la incertidumbre de qué pasaría con sus hijos en Turquía.

Según informó Ángel de Brito, Vicuña se habría enterado de que Amancio y Magnolia se quedarían en Europa a través de la historia que publicó la China en sus redes.

Días atrás, trascendió que el actor chileno había pedido que sus hijos falten al colegio para poder viajar a Uruguay, donde se instalará en los próximos meses para el rodaje de una película. Sin embargo, el pedido fue denegado por la China que, al igual que dijo Vicuña en su momento, no quería que sus hijos se pierdan más días de escuela.

Con la reciente escolarización de sus hijos, la actriz ironizó con la situación y le mandó un palito a su ex pareja.

En diálogo con Gustavo Méndez, la nueva botinera contestó: "Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados".

Y agregó filosa: “Ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio”.