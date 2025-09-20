La China Suárez esquivó a la prensa en Ezeiza y reapareció sonriente en redes

Este fin de semana, la llegada de Eugenia “La China” Suárez a Argentina no pasó desapercibida, pero la actriz se la ingenió para evitar a la prensa que la aguardaba en su llegada.

Lejos de buscar contacto con los medios, la actriz sorprendió al evitar a los periodistas y cámaras apostados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con una estrategia poco habitual, logró esquivar completamente el lugar donde la prensa esperaba su arribo y salió por una entrada alternativa, dejando sin material a quienes habían ido a cubrir su llegada.

La jugada no cayó bien entre los periodistas que se encontraban en el lugar. Es fue el caso de Fede Flowers, conocido por sus posteos polémicos, comentó con ironía. “Otra guardia que te cargaste por zorra… Burló a toda la prensa y se fue por otro lado”. La frase, que remite a un episodio mediático protagonizado por Wanda Nara tras un escándalo con Mauro Icardi, volvió a tomar relevancia en este contexto.

Una vez que logró salir sin ser fotografiada, la China no tardó en compartir en sus redes sociales cuál fue su primera parada tras llegar al país. En sus historias de Instagram mostró una serie de fotos junto a su amiga de la infancia, Agustina Uslenghi, madrina de su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

Con una sonrisa radiante y llena de energía, Suárez acompañó las imágenes con la frase “Primera parada” y un emoji de corazón rojo, dejando ver un lado más distendido y feliz en medio del revuelo mediático.