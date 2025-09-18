La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
La actriz sólo se quedaría con Rufina Cabré en Estambul, a pesar de eso, Magnolia y Amancio Vicuña también fueron inscritos en la misma escuela que su hermana.
18/09/2025 | 15:48Redacción Cadena 3
FOTO: La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
En medio de la historia de amor de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, se encontraron los hijos que la mediática concibió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ya que los menores habrían sido escolarizados en Estambul, hace dos semanas.
Aunque se confirmó que Rufina Cabré se estableció en el país turco junto a su madre y el delantero del Galatasaray, se estipuló que Magnolia y Amancio Vicuña seguirían los pasos de su hermana mayor, a causa de una publicación de la misma intérprete.
Es que, según las últimas declaraciones del actor chileno, se sintió incómodo a la hora de referirse a los siguientes pasos de los niños que tuvo con Suárez, pero hasta el momento, sólo aprendían el idioma turco y no se mantendrían allí, más que algunas semanas.
Sin embargo, “La China” compartió postales de sus tres menores con el mismo uniforme de escuela -al que ya asiste Rufina- y añadió un texto digno de una madre orgullosa que ya dio a entender la permanencia de los niños en el continente europeo.
“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, reveló Suárez.
Lectura rápida
¿Dónde fueron escolarizados los hijos de La China Suárez? En Estambul, Turquía.
¿Quiénes son los padres de los hijos de La China Suárez? Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.
¿Qué opinó Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos? Se mostró incómodo al referirse a los pasos a seguir.
¿Qué dice La China Suárez acerca de la adaptación de sus hijos? Expresó orgullo por su rápida adaptación a la nueva escuela.
¿Cuánto tiempo planea que sus hijos estén en Turquía? Hasta el momento, se mencionó que no se mantendrían allí más que algunas semanas.
[Fuente: Noticias Argentinas]