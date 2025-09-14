La Barby celebró su cumpleaños rodeado de amigos en una íntima reunión
Leonardo Veterale festejó rodeado de afectos en la casa de Mariana Brey. Hubo tortas caseras, picada, y un clima relajado.
14/09/2025 | 23:10Redacción Cadena 3
FOTO: La Barby celebró su cumpleaños con una tarde íntima entre amigos
La Barby festejó un nuevo año de vida rodeado de afectos y Mariana Brey fue la anfitriona de una tarde entre amigos, con picada, tortas caseras y mucha emoción.
Entre los invitados estuvieron Ángel de Brito, conductor de LAM, y Carolina Molinari, amiga cercana del actor. Las imágenes del festejo rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, donde se pudo ver a La Barby sin el vestuario característico de su personaje, sino como Leonardo Veterale, compartiendo un momento lleno de ternura junto a Juanita, la hija de Brey.
El detalle más simbólico de la jornada fue la torta principal: decorada con la letra “B”, en referencia directa a “La Barby”, y ornamentada con crema, corazones, estrellitas, brillos y perlas comestibles. A su lado, una segunda torta más sencilla, espolvoreada con azúcar y canela. Ambas tenían velas rosas brillantes, a tono con el estilo que caracteriza a La Barby.
La mesa, tal como mostró Ángel de Brito en sus historias de Instagram, estaba conformada por salames, quesos, panes, bebidas, ensalada de frutas y una selección de dulces caseros que dieron forma al menú.
El cumpleaños de Veterale llegó en un momento de alto perfil público gracias a su participación diaria en LAM y a su presencia en La Negra Pop, el programa radial de Elizabeth Vernaci.
Lectura rápida
¿Quién celebró su cumpleaños?
La Barby, cuyo nombre real es Leonardo Veterale.
¿Dónde tuvo lugar la celebración?
En la casa de Mariana Brey.
¿Qué tipo de comida se sirvió?
Tortas caseras, picada, salames, quesos, y selección de dulces.
¿Cuáles fueron algunos invitados destacados?
Ángel de Brito y Carolina Molinari.
¿Qué hizo especial la torta principal?
Estaba decorada con la letra “B” y muchas ornamentaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]