La Barby celebró su cumpleaños rodeado de amigos en una íntima reunión

FOTO: La Barby celebró su cumpleaños con una tarde íntima entre amigos

La Barby festejó un nuevo año de vida rodeado de afectos y Mariana Brey fue la anfitriona de una tarde entre amigos, con picada, tortas caseras y mucha emoción.

Entre los invitados estuvieron Ángel de Brito, conductor de LAM, y Carolina Molinari, amiga cercana del actor. Las imágenes del festejo rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, donde se pudo ver a La Barby sin el vestuario característico de su personaje, sino como Leonardo Veterale, compartiendo un momento lleno de ternura junto a Juanita, la hija de Brey.

El detalle más simbólico de la jornada fue la torta principal: decorada con la letra “B”, en referencia directa a “La Barby”, y ornamentada con crema, corazones, estrellitas, brillos y perlas comestibles. A su lado, una segunda torta más sencilla, espolvoreada con azúcar y canela. Ambas tenían velas rosas brillantes, a tono con el estilo que caracteriza a La Barby.

La mesa, tal como mostró Ángel de Brito en sus historias de Instagram, estaba conformada por salames, quesos, panes, bebidas, ensalada de frutas y una selección de dulces caseros que dieron forma al menú.

El cumpleaños de Veterale llegó en un momento de alto perfil público gracias a su participación diaria en LAM y a su presencia en La Negra Pop, el programa radial de Elizabeth Vernaci.