Espectáculos

Katia “la Tana” Finocchio se lanza a la música con un caliente videoclip

La canción, titulada como su apodo, se estrenará el próximo 20 de septiembre.

10/09/2025 | 09:41Redacción Cadena 3

FOTO: Katia “la Tana” Finocchio se lanza a la música con un caliente videoclip

Katia “la Tana” Fenocchio sorprendió a sus seguidores con un gran anuncio: su lanzamiento musical. La amante de las motos compartió un adelanto de su primera canción llamada “La Tana de la Matanza”.

Acompañado por un videoclip mostrando sus motos y su estilo de vida, la ex Gran Hermano mostró su cumbia autobiográfica.

En el video también participó otra ex GH Lourdes Ciccarone, quien inicialmente protagonizó numerosos conflictos con Tana en la casa de Telefe. Sin embargo, ambas parecieron haber resuelto sus problemas una vez fuera del reality.

También participaron Ulises Apóstolo, finalista de su edición, y Cata Gorostodi.

Según anunció en sus redes, el videoclip se estrenará el próximo 20 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

