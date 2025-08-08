En vivo

Espectáculos

Julieta Prandi sufrió una crisis emocional tras un emotivo alegato en el juicio

La actriz se descompensó visiblemente afectada, tras los alegatos finales en el juicio por violación contra su exmarido Claudio Contardi en el Tribunal N.º 2 de Campana. 

08/08/2025 | 17:08Redacción Cadena 3

FOTO: Julieta Prandi sufrió una crisis emocional en el juicio contra su exmarido

En una jornada cargada de tensión y emociones, el juicio por abuso sexual iniciado por Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, llegó a su tercera audiencia este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana.

Los alegatos finales de ambas partes marcaron el cierre de esta etapa, pero la intensidad del momento llevó a la actriz y conductora a sufrir una crisis emocional que requirió atención médica inmediata.

“Acaba de finalizar la audiencia de alegatos y en estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi porque está muy mal”, informó el periodista Alejandro Guatti desde el lugar para Intrusos (América).

"Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15", dijo la conductora, que fue una de las últimas en participar de los alegatos finales.

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", dijo entre lágrimas.

Al salir, Prandi se descompensó y debió ser atendida por médicos. 

La actriz estuvo acompañada por su familia, amigos y su abogado Javier Baños, del equipo de Fernando Burlando, se quebró tras presentar su alegato, donde detalló el calvario vivido durante su relación con Contardi.

La defensa de la modelo pidió una condena de 20 años de prisión, mientras que la fiscalía, liderada por Christian Fabio, exigió la misma pena por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

La defensa de Contardi, por su parte, solicitó la absolución, calificando las acusaciones como “un invento” de Prandi, lo que desató la crisis de la actriz. “Cuando terminó su alegato, se quebró en llanto y está teniendo una crisis”, relató Guatti.

El veredicto se espera para el próximo miércoles, y la querella confía en una sentencia ejemplar que traiga “paz, alivio y justicia” a Prandi y su familia.

Durante la audiencia, un biombo separó a la víctima del acusado, quien cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y una restricción de acercamiento de 300 metros.

Sin embargo, el dolor de revivir los hechos denunciados que incluyen 144 presuntos ataques sexuales entre 2015 y 2019 llevó a la actriz a un estado de profunda conmoción.

Eduardo Prandi, padre de Julieta, expresó su indignación ante la prensa: “Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”.

Visiblemente afectado, relató cómo Contardi aisló a su hija de su familia y amigos, y no dudó en confrontarlo con la mirada: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima”.

Añadió que las “artimañas y manipulaciones” del acusado destruyeron los vínculos familiares, dejando a Julieta sin contacto con sus seres queridos durante años.

Prandi había declarado previamente que los abusos comenzaron tras el nacimiento de su segundo hijo, en un contexto de violencia psicológica, física y económica, con maniobras de control como cortar su acceso a internet o esconder su celular.

“El 14 de febrero de 2019 fui libre”, afirmó la actriz, recordando el día en que logró escapar de su hogar tras planificar su salida en secreto.

El juicio, que comenzó el miércoles con el crudo testimonio de Prandi, ha sido un proceso agotador para la modelo, quien se preparó con apoyo terapéutico, medicación y el sostén de su familia.

A la espera del veredicto, sus palabras resuenan: “No sé si sanar. Creo que voy a estar mejor, las cicatrices curan”. La sociedad aguarda una resolución que no solo cierre este capítulo para Prandi, sino que también siente un precedente en la lucha contra la violencia de género.

Lectura rápida

¿Qué juicio se está llevando a cabo? Se trata del juicio por abuso sexual iniciado por Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi.

¿Quiénes están involucrados en el juicio? Están involucrados Julieta Prandi, su exmarido Claudio Contardi, su abogado Javier Baños, el fiscal Christian Fabio y su familia.

¿Cuándo se espera el veredicto? El veredicto se espera para el próximo miércoles.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana.

¿Por qué es significativo este caso? Es significativo porque aborda graves acusaciones de abuso sexual y busca establecer un precedente en la lucha contra la violencia de género.

