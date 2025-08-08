Prohíben salir del país al ex de Julieta Prandi: el miércoles darán el veredicto

FOTO: Caso Julieta Prandi: se dará el veredicto el miércoles y Contardi tiene prohibido salir del país

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana prohibió este viernes a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, salir del país. Contardi enfrenta acusaciones por presuntos delitos de abuso sexual en contra de la actriz y conductora.

La decisión se tomó durante la jornada de alegatos del juicio, donde el fiscal Cristian Fabio solicitó 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata. La querella, en cambio, pidió una pena de 50 años. La defensa de Contardi argumentó que todo el proceso judicial debería ser declarado nulo.

Los jueces ahora deben evaluar las pruebas presentadas y emitir su veredicto, que se dará a conocer el próximo miércoles.

Al finalizar la audiencia, Javier Baños, abogado de Julieta Prandi, habló con la prensa y describió el momento: "Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas".

Baños también expresó su deseo de que se ordenara la detención preventiva de Contardi, aunque reconoció que son criterios distintos. "Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó, son 11 años de padecimientos más el calvario judicial", añadió. El abogado se mostró esperanzado de que el veredicto del miércoles marque el fin del sufrimiento de su clienta: "Confío plenamente en la Justicia, confío que se haga justicia", concluyó.

Contardi enfrenta cargos por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados". La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, que tiene jurisdicción sobre el barrio privado "Septiembre", donde residía la pareja.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.

