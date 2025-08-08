El abogado de Prandi pide 50 años de prisión en la causa de Contardi por violencia de género
Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.
08/08/2025 | 11:19Redacción Cadena 3
FOTO: El abogado de Prandi pide 50 años de prisión en la causa de Contardi por violencia de género
El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género en el tribunal de Campana, donde se encuentran declarando en este momento.
Previamente, el Fiscal había pedido 20 años para Contardi, pero la querella redobló la apuesta y salió a defender a Prandi por los episodios sufridos en el 2020 y subrayaron que Julieta Prandi "no mintió".
Veinte años de prisión pidió la fiscalía contra Claudio Contardi al subrayar que Julieta Prandi "no mintió". La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.
Este viernes se desarrollan en los Tribunales de Campana los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.
La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.
Este viernes hablarán todos los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.
Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.
Lectura rápida
¿Qué se solicitó en el juicio? Se pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género.
¿Quién realiza la solicitud? La solicitud fue hecha por el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños.
¿Cuál fue la solicitud previa del fiscal? El fiscal pidió inicialmente 20 años de prisión para Contardi.
¿Dónde se llevan a cabo los alegatos? Los alegatos se desarrollan en los Tribunales de Campana.
¿Cuál es el próximo paso en el juicio? Ahora, le corresponde a la defensa de Contardi presentar su alegato.
[Fuente: Noticias Argentinas]