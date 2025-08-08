La fiscalía dijo que Prandi "no mintió" y pidió 20 años de prisión para Contardi
Este viernes se exponen los alegatos finales y podría conocerse el veredicto. Claudio Contardi está acusado de violencia de género y violación.
08/08/2025 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Prandi vs. Contardi.
Veinte años de prisión pidió la fiscalía contra Claudio Contardi al subrayar que Julieta Prandi "no mintió". La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.
Al llegar al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex por abuso sexual y violencia, la conductora y modelo manifestó que "una condena es paz, alivio y justicia".
“Contardi es un criminal”, ratificó Prandi y manifestó que, por su integridad, su exmarido "tiene que estar detenido, ya no tiene nada que perder. Tiene gente muy oscura a su alrededor”.
“Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite", expresó la conductora en la puerta del Tribunal, donde también aseguró que “los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años”.
Por último, acerca de la posibilidad de que Contardi sea condenado, pero quede en libertad, Prandi expuso: “Quiero pensar que no es un escenario posible”.
En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.
Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal.
