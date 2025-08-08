En vivo

Sociedad

Julieta Prandi estará custodiada hasta el miércoles por juicio a Claudio Contardi

La semana que se viene se conocerá el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado.

08/08/2025 | 16:28Redacción Cadena 3

FOTO: Julieta Prandi estará custodiada hasta el miércoles por juicio a Claudio Contardi

La conductora Julieta Prandi confirmó que tendrá custodia hasta el miércoles 13 de agosto cuando se dicte el veredicto en el juicio oral y público que tiene como imputado a su ex marido Claudio Contardi por abuso sexual agravado.

Los abogados de la actriz solicitaron que Prandi sea trasladada en un patrullero hasta su domicilio y que se le conceda un botón antipánico.

"Voy a estar custodiada hasta el miércoles", manifestó la denunciante a la prensa en la puerta de los Tribunales de Campana.

A su vez, la conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integración física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

"Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa", recriminó Julieta, que se retiró en un móvil policial que la llevó hasta su vivienda.

Lectura rápida

¿Quién es la conductora que confirmó su custodia? Julieta Prandi.

¿Hasta cuándo tendrá custodia? Hasta el miércoles 13 de agosto.

¿Quién es el imputado en el juicio? Claudio Contardi.

¿Qué se decidirá el miércoles? El veredicto en el juicio por abuso sexual agravado.

¿Qué solicitó Prandi respecto a su seguridad? Un botón antipánico y traslado en patrullero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

