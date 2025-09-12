Juanita Tinelli blanqueó su nuevo romance a través de redes sociales

Juana Tinelli volvió a ser noticia tras la publicación de un video y varias fotos en redes sociales junto a su nuevo novio, un detalle que no pasó desapercibido para los fans de la hija de Marcelo.

El joven en cuestión se llama Bautista Cuiña, estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y trabaja en la empresa de su familia, una reconocida cadena de electrodomésticos que pertenece a su padre, Rodolfo “Fito” Cuiña.

En una de las imágenes que circularon se puede ver a la reciente pareja dentro de un ascensor, posando frente al espejo. Fue la propia Juana quien decidió capturar ese momento. Además, compartieron otra postal en la que Bautista la abraza por la cintura, un gesto tierno que terminó de confirmar el romance. La publicación fue acompañada con un emoji de corazón.

El vínculo entre ambos salió a la luz hace pocos días, cuando comenzaron a circular en TikTok varios videos en los cuales se los podía ver en situaciones cotidianas. Su reciente escapada a Miami terminó de alimentar las sospechas y ahora, con estas nuevas imágenes, ya no quedan dudas.

Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común, tras coincidir en un boliche de la Costanera porteña. Desde entonces, los encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, y ya llevarían al menos dos meses de relación.