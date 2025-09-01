En vivo

Espectáculos

Jorge Rial denunció que fue amenazado tras ver un auto en su casa

El conductor contó que un Falcon estaba estacionado en la puerta de su casa. Rial revivió momentos de temor y recordó la represión durante la dictadura militar.

01/09/2025 | 13:21Redacción Cadena 3

FOTO: La denuncia de Jorge Rial/Fotografía: Redes

Jorge Rial vivió un episodio que le provocó mucho temor. Según contó en su programa de radio, un auto Ford Falcon estacionó en la puerta de su casa, provocándole una sensación de inseguridad que lo hizo rememorar los tiempos de la última dictadura militar.

“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, expresó Rial, que destacó que no fue el único sorprendido en su cuadra: “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”.

El periodista culpó al gobierno actual ya que consideró que “es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”.

Por último, reflexionó que le parece muy intimidatorio lo ocurrido, debido a la historia que tienen los argentinos con ese tipo de vehículos: “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí, ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Jorge Rial?
Rial denunció haber sido amenazado tras ver un auto Falcon estacionado en su casa.

¿Quién fue el responsable de la situación?
Rial apuntó a los símbolos de represión del gobierno actual.

¿Cuándo ocurrió el suceso?
El evento se relató en su programa de radio recientemente.

¿Dónde se estacionó el auto?
El auto estaba en la puerta de la casa de Rial.

¿Por qué fue intimidante para Rial?
Por la historia argentina relacionada con el Falcon y situaciones de inseguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

