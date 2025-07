FOTO: Jorge Rial, contra Susana Giménez: "A esta altura me causa gracia, es medio bizarra"

Susana Giménez sorprendió al mostrarse muy enojada con Graciela Alfano por diferencias que arrastra desde hace muchos años. La tildó de "piojosa", "envidiosa" y hasta la acusó de "hacer brujerías".

Atento a estas declaraciones, Jorge Rial habló con Intrusos y dio su punto de vista: "Volvió de la muerte Susana, no sé dónde estaba. Volvió de su exilio en Uruguay y de repente salió. Nos están atacando los '90 de vuelta, es una locura, veo a Susana, a Moria, a Mirtha, a Yuyito, a Graciela Alfano. Veo a Menem, volvieron los '90".

"Susana estaba tomada me parece, a esta altura me causa una gracia media bizarra. Me parece que ya es una bizarreada lo de Susana. Está muy sola en Uruguay, yo la entiendo", expresó Rial.

El conductor destacó que al menos en este conflicto las que pelean son figuras: "Vieron una luz y se colgaron de eso. Por lo menos son figuras".

"Yo estoy del lado de Moria Casán de la vida", aseguró al ver que la One apoyó a Graciela Alfano en esta discusión que se originó por el tapado que usó María Julia Alsogray en la tapa de la revista Noticias, en la década del '90.

Por último, destacó que se va a Turquía con Marley porque "le pagan el viaje" ya que, según él, a ella no le gusta pagar nada.