Insultos en vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa
Las periodistas se dijeron de todo en el programa de Georgina Barbarossa.
16/09/2025 | 14:34Redacción Cadena 3
Nancy Pazos y Mariana Brey suelen discutir en el panel del programa "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe. Pero este martes, la pelea escaló un nuevo nivel porque llegaron a insultarse, en pleno debate político, tras la cadena nacional que realizó el lunes por la noche Javier Milei.
En la discusión, Brey trató a Pazos de "golpista", por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Milei "no llegue a octubre": “Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.
Nancy se ofendió con estos dichos y no dudó en responder: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".
"Pelotuda"— Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) September 16, 2025
Porque Nancy Pazos le dijo a Mariana Brey lo que opina la gran mayoría de los argentinos.
pic.twitter.com/8qY6M6RwM6
La conductora intentó interceder y gritó varias veces "no", pero Nancy se enojó aún más: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa".
El clima continuó muy tenso en el programa, incluso con otras panelistas como Analía Franchín o Pía Shaw, que ya no soportarían las constantes peleas entre sus compañeras. Desde la producción estarían muy enojados y evaluando qué hacer con ambas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió entre Nancy Pazos y Mariana Brey? Las periodistas se insultaron en vivo durante el programa A la Barbarossa.
¿Quién fue el conductor del programa? El programa fue conducido por Georgina Barbarossa.
¿Qué desencadenó la discusión? La pelea se originó tras la cadena nacional de Javier Milei.
¿Cómo reaccionó la producción? Desde la producción estarían enojados y considerando qué hacer con las panelistas.
¿Qué otras panelistas estuvieron presentes? Además de Pazos y Brey, estuvieron presentes Analía Franchín y Pía Shaw.
[Fuente: Noticias Argentinas]