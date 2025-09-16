En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Insultos en vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa

Las periodistas se dijeron de todo en el programa de Georgina Barbarossa.

16/09/2025 | 14:34Redacción Cadena 3

FOTO: Insultos en vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa

Nancy Pazos y Mariana Brey suelen discutir en el panel del programa "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe. Pero este martes, la pelea escaló un nuevo nivel porque llegaron a insultarse, en pleno debate político, tras la cadena nacional que realizó el lunes por la noche Javier Milei.

En la discusión, Brey trató a Pazos de "golpista", por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Milei "no llegue a octubre": “Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Nancy se ofendió con estos dichos y no dudó en responder: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La conductora intentó interceder y gritó varias veces "no", pero Nancy se enojó aún más: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa".

El clima continuó muy tenso en el programa, incluso con otras panelistas como Analía Franchín o Pía Shaw, que ya no soportarían las constantes peleas entre sus compañeras. Desde la producción estarían muy enojados y evaluando qué hacer con ambas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Nancy Pazos y Mariana Brey? Las periodistas se insultaron en vivo durante el programa A la Barbarossa.

¿Quién fue el conductor del programa? El programa fue conducido por Georgina Barbarossa.

¿Qué desencadenó la discusión? La pelea se originó tras la cadena nacional de Javier Milei.

¿Cómo reaccionó la producción? Desde la producción estarían enojados y considerando qué hacer con las panelistas.

¿Qué otras panelistas estuvieron presentes? Además de Pazos y Brey, estuvieron presentes Analía Franchín y Pía Shaw.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho