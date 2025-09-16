FOTO: Insultos en vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa

Nancy Pazos y Mariana Brey suelen discutir en el panel del programa "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe. Pero este martes, la pelea escaló un nuevo nivel porque llegaron a insultarse, en pleno debate político, tras la cadena nacional que realizó el lunes por la noche Javier Milei.

En la discusión, Brey trató a Pazos de "golpista", por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Milei "no llegue a octubre": “Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Nancy se ofendió con estos dichos y no dudó en responder: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".

/Inicio Código Embebido/

"Pelotuda"



Porque Nancy Pazos le dijo a Mariana Brey lo que opina la gran mayoría de los argentinos.

pic.twitter.com/8qY6M6RwM6 — Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) September 16, 2025

/Fin Código Embebido/

La conductora intentó interceder y gritó varias veces "no", pero Nancy se enojó aún más: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa".

El clima continuó muy tenso en el programa, incluso con otras panelistas como Analía Franchín o Pía Shaw, que ya no soportarían las constantes peleas entre sus compañeras. Desde la producción estarían muy enojados y evaluando qué hacer con ambas.